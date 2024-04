Sport dans la Ville organise une grande tournée d'évènement, La Ville en Jeu, qui fera étape à Décines-Charpieu le 4 mai prochain.

Dans le but de "faire rayonner les Jeux Olympiques et Paralympiques jusque dans les quartiers prioritaires", Sport dans la Ville, association qui travaille à l'insertion par le sport en France, organise une grande tournée d'évènements sportifs gratuits et ouverts à tous, La Ville en Jeu.

La tournée, qui se déroule dans une trentaines de villes en France, dans 4 grandes régions, a officiellement été lancée le 6 avril à Ris Orangis, en Île-de-France, et se poursuit jusqu'en juillet. Le 4 mai prochain, La Ville en Jeu posera ses valises dans le Rhône, à Décines-Charpieu.

Plusieurs rendez-vous dans le département

"Sur une demi-journée, les codes de l’Olympisme seront mis à l’honneur. Alors que le sport est élevé cette année au rang de cause nationale, Sport dans la Ville, se mobilise plus que jamais pour faire résonner sa devise – jouer, apprendre, réussir – et accompagner les jeunes vers une insertion sociale et professionnelle réussie" explique l'association dans un communiqué.

Le 4 mai, durant toute une après-midi, Sport dans la Ville proposera une série d'ateliers pédagogiques autour du sport. L'association passera également à Bron le 18 mai puis à Villefranche-sur-Saône le 22 mai et enfin à Rillieux-la-Pape le 25 mai.