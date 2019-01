Les Gilets jaunes forment une chaîne humaine à Lyon

Au lendemain de l'acte XI, certains Gilets jaunes lyonnais ont poursuivi la mobilisation par la réalisation d'une chaîne humaine, place Bellecour notamment, avant la marche pour le climat de cet après-midi.

Une acte XI.2. Ils étaient entre 100 et 200 Gilets jaunes, ce dimanche matin, à former une chaine humaine autour de la statue équestre de Louis XIV, place Bellecour. "On est dans la continuité du mouvement d'hier", nous glisse-t-on. Dans une ambiance bien plus sereine néanmoins. Si quelques camion de CRS, des voitures banalisées de la Bac, et un groupe de militaires Sentinelle veillent, alors qu'en parallèle la communauté juive commémore la libération du camp d'Auschwitz à l'angle Nord de la place (lire ici), on est bien loin des nuages de lacrymogènes de la veille au soir (lire ici).

Plusieurs points de rassemblements étaient prévus , à Gerland ou Vaise notamment. En fin de matinée, les manifestants de Bellecour clôturent leur action en formant les lettres R.I.C., en référence à la revendication récurrente des Gilets jaunes, de mise en place du référendum d'initiative citoyenne. Le tout avec photo du haut de la grande roue. Et dans une ambiance très bon enfant. "Rendez-vous à la marche pour le climat de cette après-midi", nous lance l'un d'eux.