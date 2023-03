Marion Sommermeyer, responsable du Ciné Toboggan et organisatrice du festival de cinéma documentaire Les Ecrans du doc.

Marion Sommermeyer organise le festival de cinéma documentaire Les Ecrans du doc au Ciné Toboggan de Décines, dans la Métropole de Lyon.

On dit du documentaire qu'il est le cinéma du réel. Et du moment où on parle de réel, la fonction est politique dans le sens où elle donne à réfléchir.

"Les Ecrans du doc", festival de cinéma documentaire, se refont une toile au Ciné Toboggan de Décines, pour leur 12e édition. "Chaque édition est l'occasion de proposer une quinzaine de films qui sont soit sortis dans l'année, donc c'est l'actualité du documentaire, soit ce sont des avant-premières."

Cette année, des films sur l'écologie, l'éducation, le droit des femmes, la guerre aussi. Et, notamment le film de Nicolas Philibert qui a reçu l'Ours d'Or du meilleur film à Berlin en février dernier pour son documentaire Sur l’Adamant.

Les Ecrans du co : du 21 au 26 mars, ici.