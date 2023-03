Jusqu’à 14°c et des éclaircies lundi 20 mars à Lyon

Le temps devrait être couvert lundi 20 mars entre Rhône et Saône, mais les éclaircies seront nombreuses.

Peu de vent et pas de pluie à l’horizon ce lundi à Lyon, selon les prévisions de Météo France. Le ciel sera couvert tout au long de la journée, mais de belles éclaircies devraient tout de même se manifester dans la matinée et l’après-midi.

Du côté des températures, le thermomètre ne dépassera pas les 14°c. Ce matin comptez entre 8°c à 8 heures et 12°c à midi, puis entre 13 et 14°c cet après-midi et enfin environ 9°c ce soir.