Dans la commune de Sathonay-Village, les jeunes de moins de 13 ans non accompagnés d’un adulte n’ont plus le droit de sortir de chez eux entre 22 heures et 6 heures du matin à la suite de nombreuses dégradations.

Depuis plusieurs jours et comme dans un grand nombre de communes et villes en France de nombreuses dégradations ont été enregistrées dans la commune de Sathonay-Village, située dans le nord de la Métropole de Lyon. "Avec le mouvement national, des feux de poubelles, des fenêtres brisées dans l’école ou encore un champ d’agriculture incendié, notre commune est beaucoup touchée", détail le directeur des services (DGS) de la mairie à Lyon Capitale.

Des casseurs âgés de 8 ans

À en croire le DGS de Sathonay-Village, les casseurs à l'origine de ces dégradations seraient particulièrement jeunes, "nous avons remarqué que c’était principalement des mineures entre 8 et 15 ans". Pour essayer de ramener le calme, la municipalité a donc décidé d'interdire de sortie le soir les plus jeunes habitants de la commune, via la prise d'un "arrêté". En dessous de 13 ans, s'ils ne sont pas accompagnés, les enfants de Sathonay-Village ne pourront plus rester dehors "de 22 heures à 6 heures pour éviter les dégradations", appuie le DGS.

Malgré la mise en place de ce couvre-feu depuis le 5 juillet, "de nombreuses dégradations ont encore eu lieu lors de la nuit du 5 au 6 juillet", déplore la commune. La police municipale devrait être encore plus vigilante la nuit prochaine et tous les mineurs de moins de 13 ans se verront raccompagner par les forces de l’ordre chez eux et les parents "seront verbalisées dans la foulée", assure le directeur des services de la mairie.