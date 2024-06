Législatives : l’ancienne présidente de la région Rhône-Alpes appelle à voter Anne Brugnera

Anne-Marie Comparini, ancienne présidente de la Région Rhône-Alpes et ancienne députée du Rhône, appelle à voter Anne Brugnera dès le premier tour des Législatives, le 30 juin prochain.

L’ancienne présidente de la région Rhône-Alpes et ancienne députée du Rhône, Anne-Marie Comparini, a publié un communiqué ce vendredi appelant à voter Anne Brugnera (députée sortante Renaissance et candidate aux législatives anticipées) dès le premier tour des Législatives qui aura lieu le 30 juin prochain. « Le 30 juin, dès le 1er tour, votons pour Anne Brugnera notre députée sortante. Elle fait partie de ceux qui pendant leur mandat ont combattu de belle manière : claire, responsable, raisonnable et réaliste. », écrit l'ancienne élue.

"Anne Brugnera n’est pas de ceux qui proposent des slogans creux, des actions floues comme le Rassemblement National qui commence déjà à revenir sur les propositions qu’il faisait il y a quelques jours encore – propositions démagogiques et irréalisables au risque de ruiner le pays, de contribuer à son déclin et de l’isoler de ses partenaires européens".

Préserver la démocratie et ses institutions

« Le 30 juin prochain, préservons notre démocratie et ses institutions, nos libertés d’entreprendre, de créer, d’innover, nos droits sociaux, spécificités françaises inspirées des valeurs d’équité et de fraternité. Jamais garanties, elles doivent sans cesse être consolidées. », ajoute l'ancienne député du Rhône.

