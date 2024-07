Dominique Despras : "Je ne serai pas responsable de l'élection de l'extrême droite"

Après deux jours de tractations, Dominique Despras, arrivé en troisième position au premier tour des élections législatives dans la 8e circonscription du Rhône, a finalement décidé de se retirer avant le second tour.

Il n'y aura finalement pas de quadrangulaire dans la 8e circonscription du Rhône. Dans ce territoire périurbain constitué des cantons d'Ecully, de Tarare ou encore de l'Arbresle, quatre candidats se sont qualifiés pour le second tour. Le candidat du Rassemblement National, Jonathan Géry était sorti vainqueur du premier tour avec 33,46% des voix, suivi par Anne Reymbaut, candidate PS du Nouveau Front Populaire (22,75%), Dominique Despras qui avait récolté 21,18% et enfin la députée sortante Nathalie Serre (LR) arrivée en 4e position.

"J'ai bien peur qu'on ait l'un des extrêmes dimanche soir, Nathalie Serre en portera la responsabilité" Dominique Despras Tweet

Pendant deux jours, les trois candidats se renvoyaient la balle concernant un désistement pour barrer la route au Rassemblement national, mais chacun s'estimait le mieux placé pour remporter le second tour. Et alors qu'il avait bien déposé sa candidature en préfecture, le candidat Ensemble, Dominique Despras a finalement annoncé qu'il se retirait. "Je ne serai pas responsable de l'élection de l'extrême droite", indique-t-il auprès de Lyon Capitale. Et d'ajouter : "Personne n'a été très responsable. Nathalie Serre explique que c'est de ma faute si elle est arrivée troisième. Quand on perd, ce n'est jamais la faute de ses adversaires. J'ai bien peur qu'on ait l'un des extrêmes dimanche soir, elle en portera la responsabilité."

Malgré son dépôt de candidature, les bulletins de vote à son nom ne seront pas imprimés, en accord avec la préfecture du Rhône, indique le désormais ex-candidat Ensemble. Dominique Despras aura attendu jusqu'à la dernière minute pour prendre sa décision, espérant que Nathalie Serre "reviendrait à la raison. Tout comme le parti qu'elle représente". "Ils ne sont pas raisonnables, ils n'auront que ce qu'ils méritent dimanche soir", indique Dominique Despras.

Le candidat Ensemble ne donne par ailleurs aucune consigne de vote, malgré la deuxième position obtenue par la candidate PS Anne Reymbaut. "J'ai cru un temps qu'ils étaient des sociaux-démocrates, mais ils ont montré leur vrai visage. Il y a eu un appel à manifester contre ma mairie, qu'ils ont par ailleurs inondée d'appels. J'ai reçu également des menaces", assure-t-il. Et Dominique Despras de conclure : "Il y aura un avant et un après. Tout le monde devra prendre ses responsabilités. De mon côté, je continuerai à me battre, je suis encore plus motivé."