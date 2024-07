Élections législatives : tout savoir sur la 8e circonscription du Rhône avant le second tour

A quelques jours du second tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux d'un scrutin historique, circonscription par circonscription. Zoom sur la huitième.

La 8e circonscription est l'une des plus vastes du Rhône. Elle s'étend du Beaujolais vert (Tarare, Thizy, L'Arbresle) aux premières collines du Beaujolais viticole et aux frontières de la Métropole de Lyon : Champagne-au-Mont-d'Or, Dardilly, Écully et La Tour-de-Salvagny.

Les qualifiés au second tour

Les résultats des précédents scrutins

Premier tour des élections législatives anticipées :

Élections européennes 2024

Rassemblement national : 30,4%

Renaissance : 17,8 %

Parti socialiste : 12%

Les Républicains : 11,3%

LFI : 6,5%

Reconquête : 7%

Les Écologistes : 5,6%

Premier tour des élections législatives 2022 :

Nathalie Serre (LR) : 22%

Dominique Despras (Ren) : 28,9%

Cécile Bulin (Nupes) : 19,3%

Antoine Dubois (RN) : 16%

Second tour des élections législatives 2022 :

Nathalie Serre (LR) : 50,8%

Dominique Despras (Ren) : 49,2%

L'enjeu : après le jeu de dupes, qui profitera du désistement du candidat Renaissance ?

La 8e circonscription a été un objet de grande curiosité dans les heures qui ont suivi le premier tour. C'est l'une des 5 en France où une quandrangulaire était possible. Le verdict des urnes proposait une sorte de quatre quarts. RN en tête puis 10 points derrière trois candidats NFP, Renaissance et LR dans un mouchoir de poche. Les règles habituelles du front républicain aurait pu / dû s'appliquer mais lundi et jusque tard mardi (dernier jour pour déposer sa candidature) les atermoiements l'emportaient. Les trois candidats arrivés derrière le RN Jonathan Géry ont décidé de jouer au premier qui bouge a perdu.

Nathalie Serre, quatrième, continuait d'estimer être "la seule en mesure de remporter ce second tour face au RN". Même son de cloche chez le Modem Dominique Despras : "Nous sommes les seuls à pouvoir gagner contre les blocs extrêmes". "Si les autres candidats ne se retirent pas, ils ouvrent la voie à la victoire du RN. A part Sarah Tanzilli dans la 13e, personne de la majorité présidentielle ne s'est désisté pour un de nos candidats. Nous, nous sommes responsables. Dans la 9e, notre candidat donne la possibilité à Alexandre Portier de garder son siège. Dans la 10e, Florence Perrin s'est désisté. Nous n'envisageons pas de retirer notre candidate", opposait Fabrice Matteucci, patron du PS du Rhône.



Les quatre candidats ont donc déposé leur candidatures en Préfecture du Rhône. Avant un dernier rebondissement. Le candidat modem Dominique Despras, arrivé en 3e position, s'est finalement retiré. "Je ne serai pas responsable de l'élection de l'extrême droite. Personne n'a été très responsable. Nathalie Serre explique que c'est de ma faute si elle est arrivée troisième. Quand on perd, ce n'est jamais la faute de ses adversaires. J'ai bien peur qu'on ait l'un des extrêmes dimanche soir, elle en portera la responsabilité", a confié Dominique Despras à Lyon Capitale.



Son retrait devrait principalement profiter à Nathalie Serre arrivée en 4e position et qui n'a pas voulu se désister. Elle est la grande gagnante de cet entre deux tours. Elle pourrait ainsi permettre aux Républicains de sortir de ces législatives anticipées sans perdre de circonscriptions. Un statut quo totalement inespéré après les européennes et le premier tour des législatives.