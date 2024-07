En pleine campagne dans la 2e circonscription du Rhône, le candidat de la majorité présidentielle présentait mardi 2 juillet ses engagements en cas de victoire.

Suite au premier tour des élections législatives, Loïc Terrenes (Ensemble) s'apprête à affronter Boris Tavernier (Front Populaire) dans la 2e circonscription du Rhône. Le candidat de la majorité présidentielle profite ainsi de cet entre deux tours pour s'exprimer et annoncer ses ambitions. "Selon certains, tout était écrit, et il était inéluctable que Boris Tavernier soit réélu. Les électeurs en ont décidé autrement", s'est-il félicité mardi 23 juillet en ouverture de sa conférence de presse.

Pour rappel, le candidat s'est qualifié pour le second tour avec 25,12% des voix. Un pourcentage qui grimpe à 49,65% pour le candidat de gauche Boris Tavernier.

Les résultats dans la 2e circonscription du Rhône :

Boris Tavernier (EELV / Front Populaire) - 49,65%

Loïc Terrenes (Renaissance) - 25,12%

Anaëlle Bisleau (RN) - 14,30%

Maryll Guilloteau (LR) - 7,74%

Karim Mahmoud-Vintam (Régions et Peuples Solidaires) - 1,27%

Vanessa Etenne (Reconquête) - 0,79%

Delphine Briday (Lutte ouvrière) - 0,52%

Pascal Coulan (Notre futur) - 0,26%

Michaël Jouteux (Parti des travailleurs) - 0,23%

Nizar Touihri (sans étiquette) - 0,11%

Anthony Bruno (NPA) - 0%

Après avoir tancé Grégory Doucet sur son manque d'action face aux dégradations survenues ces dernières semaines à Lyon, Loïc Terrenes réitère son mécontement. "Après nos amis de l'ultra-gauche qui cassent la ville, on se retrouve avec les militants du Nouveau Front populaire qui la salissent et la défigurent avec des affichages sauvages", estime le candidat. Celui-ci appelle ainsi le marie de Lyon et ses soutiens à la responsabilité, exigeants des mesures efficaces. "Lyon n'est pas le terrain de jeu des Insoumis ou des ultras, c'est la plus belle ville de France, une métropole qui rayonne".

"Le duel de dimanche n'est pas pour ou contre le RN, mais pour ou contre exporter la gestion de la ville des Verts et des Insoumis à l'Assemblée Nationale". Loïc Terrenes, candidat du camp présidentiel dans la 2e circonscription du Rhône Tweet

Une situation que Loïc Terrenes met en rapport avec le résultat non-négligeable du Rassemblement national à Lyon. "Entendons les messages de nombreux électeurs qui exigent que cessent le désordre, le conflit permanent et l'insécurité dans notre ville". Il insiste cependant : "ce duel de dimanche n'est pas pour ou contre le RN, mais pour ou contre exporter la gestion de la ville des Verts et des Insoumis à l'Assemblée Nationale".

Santé, écologie et insécurité : les ambitions de Terrenes

En cas de victoire, le candidat du camp présidentiel indique ainsi vouloir apaiser, protéger et "faire rayonner le territoire lyonnais". Loïc Terrenes s'engage notamment à améliorer l'offre de soins en ville, former davantage de médecins et faciliter leur installation. Côté climat, "la transition écologique doit accompagner les plus modestes et s'accélérer avec nos acteurs économiques et non contre eux", affirme-t-il. Selon lui, l'insécurité est également un problème à régler dans la Métropole. En particulier "la petite délinquance" et "la justice qui n'est pas assez efficace".

Et malgré le score élevé de son opposant au premier tour, Loïc Terrenes reste confiant. "Tout est possible. Je réalise 2 000 voix de plus cette année qu'en 2022 au premier tour. Et j'ai beaucoup plus de réserve". Il n'hésite d'ailleurs pas à citer ses différents soutiens et alliés locaux dont font partie Virginie Varenne, sa suppléante, Emmanuel Hamelin, ancien député (LR) du Rhône de la 2e circonscription, Pierre Oliver (maire du 2e et secrétaire départemental des Républicains du Rhône) ou encore de l'ancien maire de Lyon Georges Képénékian. "Nous pouvons porter ensemble un message d'union face à cette candidature écologiste et son allié La France Insoumise, qui bordélise les rues à Lyon et l'Assemblée Nationale à Paris", considère le candidat. Et d'ajouter à l'égard des électeurs : "M'accorder votre confiance, c'est faire le choix de la raison."

