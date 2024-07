Tabitha Chawinga rejoint l'Olympique lyonnais féminin pour trois saisons

La meilleure joueuse du championnat de France 2023/2024, Tabitha Chawinga, s’engage avec l’Olympique lyonnais féminin jusqu’en 2027.

L'Olympique lyonnais féminin va accueillir la meilleure joueuse du championnat de France 2023/2024, Tabitha Chawinga, pour trois saisons. L’attaquante internationale malawite est désormais liée au club jusqu’au 30 juin 2027. Dans un communiqué, Vincent Ponsot, directeur Général du Football de l'Olympique Lyonnais, s'enthousiasme : "Nous avons une équipe de grande qualité et notre objectif est d'ajouter, à chaque fois, une touche supplémentaire d'excellence. Cette saison, nous y parvenons notamment avec l'arrivée de Tabitha Chawinga".

Un parcours prometteur

Arrivée en France la saison dernière, la joueuse prêtée par le club chinois au Paris Saint-Germain a brillé sur la scène nationale et européenne. Avec un total impressionnant de 19 réalisations en 21 matchs de D1, Tabitha Chawinga se hisse à la première place du tableau des meilleures buteuses du championnat français. L'attaquante révèle "être fière d’être la première Malawite à évoluer en Europe et tout particulièrement à Lyon. J’espère inspirer d’autres personnes du Malawi à suivre mes pas et à venir jouer ici, en Europe, et dans ce grand club".

Elle ajoute : "c’est un club historique qui a déjà gagné beaucoup de titres de Women’s Champions League et de Championnat de France. C’était un objectif pour moi de signer dans un grand club et je suis heureuse de pouvoir continuer ma carrière à l’OL".

Lire aussi :