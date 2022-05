Le Parti Radical de Gauche a présenté la candidature de Jean François Auzal à Lyon (3e circonscription du Rhône).

Le PRG avait déjà présenté la candidate Katia Buisson à Villeurbanne (6e circonscription). Aujourd'hui, dans un communiqué, la candidature de Jean-François Auzal à Lyon (3e circonscription) a été annoncée pour tenter de succéder à Jean-Louis Touraine, actuel député sur ce territoire.

"Un projet de gauche républicaine et progressiste"

Ancien juge consulaire et adjoint au maire du 8e de 2014 à 2020, Jean-François Auzal est aujourd'hui conseiller du 8e. À 58 ans, il annonce porter un "projet de gauche républicaine, progressiste, démocratique, sociale et écologique". Parmi ses mesures : "création d’emplois et hausse des salaires, décarbonation et transition énergétique, sécurité et justice pour tous et partout, ou encore égalité entre les femmes et les hommes".

Le PRG refuse "de tomber dans le piège"

Dans son communiqué, le PRG annonce refuser "de tomber dans le piège d’un tripartisme des populismes qu’il soit d’extrême-gauche, d’extrême-centre ou d’extrême-droite. La gauche mérite mieux que le sacrifice de ses valeurs fondatrices dans des compromissions électoralistes, des manœuvres politiciennes et des parachutages népotiques"

La 3e circonscription du Rhône regroupe une partie du 3e arrondissement de Lyon, du 7e et du 8e arrondissement. Environ 132 000 habitants résident sur ce territoire.

