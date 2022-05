Le Musée urbain Tony Garnier et la Maison de la Danse organisent ce samedi 14 mai un "bal des jours heureux", une après-midi imaginée pour revisiter les fifties et les seventies.

Le rendez-vous est donné aujourd'hui à 16h à l'Espace Citoyen de la mairie du 8e arrondissement de Lyon. Animé par le chorégraphe Denis Plassard, le "bal des jours heureux" entend célébrer les années "fifties" et "seventies". Un évènement organisé en écho à l’exposition « Les jours heureux » présentée jusqu’au 18 décembre 2022 au Musée urbain Tony Garnier.

Trois musiciens sur scène

Inspiré librement de l'époque "pour créer des moments de danse décalés", le bal est animé par trois musiciens : Diane Delzant au violon et chant, Quentin Allemand, à la batterie, au chant, au piano, à l'harmonica et à la trompette, et Nicolas Giemza, au beatbox. Un trio qui prévoit de s'emparer des rythmes et mélodies iconiques des trois décennies d'après-guerre.

Un bal vintage

Le Musée urbain Tony Garnier et la Maison de la Danse s’associent pour proposer aux Lyonnais ce bal vintage. L'objectif : créer un espace ludique et convivial entre générations. Au programme : des chorégraphies dans l'esprit des Trente Glorieuses.

"Inutile de savoir danser", annoncent les organisateurs. En revanche, un dress code vintage est apprécié. Les enfants sont bienvenus à partir de huit ans. Entrée gratuite avec réservation en ligne : museeurbaintonygarnier.com .