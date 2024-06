Alors qu'elle s'était déclarée candidate à l'investiture du Front populaire pour la deuxième circonscription du Rhône, Nathalie Perrin-Gilbert a annoncé se ranger derrière Boris Tavernier, candidat choisi par les partis de gauche dans la 2e circonscription du Rhône.

Depuis dimanche et l'annonce d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée Nationale et de convoquer des élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet prochains, à gauche, la 2e circonscription, celle occupée par Hubert Julien-Laferrière, qui a annoncé quitter la vie politique, était au centre de toutes les attentions. A l'instar du président du club de foot de La Duchère, Jean-Christophe Vincent, Nathalie Perrin-Gilbert, ancienne adjointe à la culture à la mairie de Lyon, s'était déclarée candidate pour représenter la gauche dans cette circonscription.

Mais c'est finalement Boris Tavernier, directeur de l'association "Vrac" et proche de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, qui a été choisi par le nouveau Front Populaire pour représenter l'alliance des partis de gauche le 30 juin prochain.

NPG va faire campagne aux côtés de Tavernier

Une décision acceptée par Nathalie Perrin-Gilbert qui a annoncé, sur les réseaux sociaux, retirer sa candidature "avec un immense plaisir" pour faire campagne aux côtés de Boris Tavernier. "Issu de la société civile, fondateur de VRAC, très investi dans les quartiers populaires, Boris est un homme engagé, fidèle à des valeurs sociales et écologiques depuis de nombreuses années. Je suis heureuse que les négociations entre les partis aient abouti à une candidature citoyenne de gauche !" explique NPG.

L'ensemble des candidats ont jusqu'à dimanche 18h pour déposer leur candidature pour ce scrutin législatif anticipé.

