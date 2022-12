Le 11 novembre, le groupe de supporters des Bad Gones avait soufflé ses 35 bougies à grand renfort de fumigènes lors de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Nice. Le club a été sanctionné.

La sentence est tombée. Plus d’un mois après le match entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice, la LFP la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a sanctionné la manière dont les Bad Gones ont célébré leur 35e anniversaire le 11 novembre.

En raison de l'usage "d'engins pyrotechniques et l’utilisation de laser" par les des membres du groupe de supporter, le virage Nord, où ils sont installés, sera fermé partiellement pour un match. Cette décision devrait concerner la rencontre Lyon-Clermont, le 1er janvier 2023 (17h00), lors de la 17e journée de Ligue 1. Fort de ses 6 000 membres, les Bad Gones constitue le plus gros groupe de supporters de l'OL et l'un des plus importants de France.