24 heures après la chute d’un camion-benne sur les voies de circulation de la ligne de train entre Lyon et Saint-Etienne le trafic peut reprendre presque normalement après des travaux de réparation.

Il aura fallu près de 24 heures aux équipes de la SNCF pour mettre fin à la galère des usagers de la ligne TER la plus fréquentée de France en cette fin de semaine. Jeudi matin, vers 8h30, la chute d’un camion-benne depuis un pont sur les voies de circulation à hauteur de Saint-Chamond avait entraîné l’arrêt complet du trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne.

Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants menés sur le conducteur légèrement blessé se sont révélés négatifs. En revanche, l’accident a eu de lourdes conséquences, le camion ayant arraché des caténaires et déformé les rails en tombant. Toute la journée les équipes de la SNCF ont été à pied d’oeuvre pour réparer les dégâts et dégager le camion, lors d’une opération de treuillage impressionnante.

🔸Le relevage du camion sur les voies, par une grue spécialisée, a pu être réalisé plus tôt que prévu et est terminé.

🔸Nos équipes sur le terrain ont donc pu débuter les travaux nécessaires sur les voies et les caténaires. pic.twitter.com/G9Lo5czplN — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) June 2, 2022

Encore des perturbations jusqu'à Firminy

Ce vendredi matin le trafic est presque de retour à la normale sur la ligne, les TER effectuant les liaisons Lyon Part-Dieu / Saint-Etienne et Ambérieu / Lyon Part-Dieu / Saint-Étienne a repris. Seul le train de 5h21 entre Saint-Étienne et Lyon a du être supprimé. Également à l’arrêt hier, les rotations entre Rive-de-Gier et Saint-Etienne ont été relancées ce vendredi à partir de 6 heures, selon la SNCF.

Seule ombre au tableau ce vendredi, la suppression de 9 trains TER entre Lyon Perrache et Firminy