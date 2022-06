Comme c’est le cas au début de chaque long week-end dans la région lyonnaise, le trafic automobile en direction du Sud, via l’A7, s’annonce très compliqué. La journée est classée rouge ce vendredi 3 juin.

Circulation perturbée et week-end de la Pentecôte vont souvent de pair dans la région Lyonnaise et plus généralement en Auvergne-Rhône-Alpes, comme dans le reste de la France. Ce week-end ne fait pas exception à la règle et dès ce vendredi les automobilistes devront prendre leur mal en patience s’ils ont prévu de prendre la route.

Lyon - Orange un secteur à éviter

Surtout si leur destination implique d’emprunter l’autoroute A7 en direction du Sud de la France. Alors que la journée est classée rouge par Bison Futé, selon les prévisions avancées ce matin des ralentissements sont à prévoir sur l’A7 entre Lyon et Orange dès midi et jusqu’à 23 heures. Le trafic devrait être particulièrement dense entre 14 et 22 heures. Bison futé recommande donc d’éviter cette portion d’autoroute sur cette plage horaire.

#Bisonfuté Partout en France, la circulation sera très dense sur les routes pour le week-end de la Pentecôte. 🚘 Départs :

🔴Vendredi 3 juin, la journée est classée rouge

🟠Samedi 4 juin, la circulation sera difficile Retours :

🟠Lundi 6 juin, la circulation sera difficile pic.twitter.com/nTHgkbfu1q — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) June 2, 2022

À cela devraient s’ajouter, en fin de journée, des perturbations météorologiques annoncées par Météo France, qui ne devraient pas aider à fluidifier le trafic. Des rafales de vent à plus de 50 km/h et des orages sont notamment attendus dans le Rhône de 18 à 21 heures. Prudence si vous devez prendre le volant.