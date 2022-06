Météo : 30 degrés et des orages attendus à Lyon ce vendredi 3 juin

Cette fin de semaine marque le retour des fortes chaleurs sur la région lyonnaise. Le mercure devrait grimper jusqu’à 30 degrés ce vendredi après-midi, avant l’apparition d’une perturbation orageuse.

Le temps devrait être lourd ce vendredi 3 juin à Lyon en raison d’une perturbation orageuse qui plane au-dessus de la région lyonnaise et d’une bonne partie de la France. Dès le début de matinée, le mercure devrait grimper au-dessus des 20 degrés et passer la barre des 25 à midi. Dans l’après-midi, le thermomètre va continuer de monter jusqu’à 17 heures, heure à laquelle il devrait se stabiliser autour de 30 degrés, soit plus 5 points par rapport aux moyennes de saison.

Les éclaircies jusqu’ici annoncées par Météo France devraient alors laisser la place à des nuages noirs chargés de pluie. Des rafales de vent allant jusqu’à 55 km/ sont également annoncées entre 18 et 21 heures, période à laquelle la perturbation orageuse devrait éclater au-dessus de Lyon. Prudence, le département du Rhône a été placé en vigilance jaune en raison de ces orages.