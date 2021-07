Le Sytral lance une enquête d'opinion sur le téléphérique entre Lyon et Francheville

Jusqu'au 3 septembre 2021, une consultation publique est ouverte sur le site du Sytral au sujet du projet de téléphérique entre Lyon et Francheville.

Les Grands Lyonnais vont pouvoir donner leur avis sur le projet de transport par câble, plus communément appelé téléphérique, entre Francheville et Lyon. Un enquête d'opinion a été lancée par le Sytral jusqu'au 3 septembre 2021. Cette enquête porte sur les connaissances et attentes des habitants. Une partie du questionnaire porte également sur la phase de concertation prévue de mi-novembre 2021 à mi-février 2022.

