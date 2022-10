Le Sytral choisit l'humour pour sa nouvelle campagne sur le civisme

SYTRAL Mobilités a lancé samedi une campagne incitant ses usagers au civisme. Avec, pour chaque affiche, un clin d'œil aux symboles de la vie à Lyon.

"On adore ! Mais pas dans les transports". C'est le slogan repris par le Sytral dans sa nouvelle campagne lancée samedi 22 octobre pour inciter au civisme dans les métros, bus et tram du réseau, ainsi que sur les trottinettes et vélos.

Stade de Gerland, festival Lumière, berges du Rhône... Reprenant les symboles forts de la vie lyonnaise, l'organisme gestionnaire des transports de la métropole a choisi l'humour pour rappeler aux usagers les règles de bonne conduite à respecter.

Vous vous demandez pourquoi on vous dit ça aujourd’hui ? 👉 Tous ces réflexes pour bien voyager ensemble s’affichent sur le réseau @TCL_SYTRAL, avec des symboles lyonnais qu’on adore … mais pas dans les transports ! pic.twitter.com/hqoeOMMuQY — SYTRAL Mobilités (@SYTRALmobilites) October 21, 2022

« Notre objectif est de sensibiliser de façon humoristique sur les règles et principes du savoir-vivre ensemble et faire ainsi prendre conscience à tous les voyageurs de leur rôle individuel en tant qu’utilisateur d’un service collectif », a indiqué Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités, dans une déclaration sur le site du Sytral.

Mi-octobre, le Sytral et la Métropole annonçaient par ailleurs la mise en place de mesures de sobriété énergétique pour la mobilité.