A Grigny, un marché spécial Harry Potter

La commune de Grigny organise son marché du Petit sorcier ce dimanche jusqu'à 18 h. Au programme, conférences, artisanat et jeu de piste dédié à la saga.

A une demi-heure de Lyon, c'est un marché magique qui se tient toute la journée ce dimanche. Avec un succès grandissant rencontré depuis la première édition en 2017, le marché du Petit sorcier animera les rues de Grigny jusqu'à 18 h, avec 65 exposants d'art artisanal et de petite restauration, classes de sorcellerie, expositions et jeux. On y trouvera baguettes de magicien, récits fantastiques, pierres naturelles, costumes et autres figurines...

A 11h30, l'équipe du musée des Confluences tiendra une conférence au centre Brenot pour revenir sur "les animaux presque fantastiques"... Des représentations de théâtre d'impro sont aussi prévues, ainsi qu'un jeu de piste, et une enquête pour se lancer à la recherche du chapeau du célèbre sorcier.

Rendez-vous sur le site de l'événement pour le détail du programme et de la billetterie.