Le salon du randonneur au coeur des mutations du tourisme

Séjours d’immersion, écotourisme, hébergements insolites… le salon du randonneur de Lyon promet d'en mettre plein les yeux.

C’est le seul salon français 100% consacré à la randonnée et il a pour camp de base Lyon depuis 16 ans.

Cette année, pendant trois jours, du 22 au 24 mars, 430 exposants sont attendus, dont 34 nouveaux venant de différentes régions de l'hexagone mais aussi de l’international. Événement annuel incontournable de tout ce qui touche à l'outdoor et la randonnée, le salon se tient sur une surface de 5 000m2, l’équivalent des ¾ de la place des Terreaux.

Plus de 14 000 visiteurs pourront déambuler parmi les stands des 430 exposants attendus

Espagne, Cap Vert, Chine ou Népal, les offices de tourisme nationaux viennent faire découvrir leurs offres, les dernières tendances, les équipements innovants et de nouveaux itinéraires. Les Sentiers de la Mer, une plateforme de mise en relation entre propriétaires de voiliers et voyageurs sillonnant les sentiers du littoral, offre ainsi la possibilité de profiter d’un hébergement insolite.

De la même manière, Amarok L’Esprit Nature, une agence grenobloise spécialisée dans le tourisme vert, présentera pour la première fois son projet de voyages nature, autour de l'écotourisme et des voyages en immersion.

En un mot, le salon du randonneur épouse au mieux les tendances actuelles et la profonde mutation du tourisme autour du voyage responsable.

Pour les amateurs, une marche sera organisée le 23 mars par le comité de la randonnée pédestre Rhône-Métropole de Lyon : une randonnée accessible à tous, sur près de huit kilomètres, en zone urbaine, reliera la place Bellecour jusqu’au Centre des congrès (Cité internationale), où se tient le salon, histoire de découvrir de nouveaux lieux du patrimoine lyonnais.

Le salon du randonneur 2024 en chiffres

3 jours de salon dédiés

5000 m2 d'exposition

430 exposants

129 stands

14 100 visiteurs

Infos pratiques

Salon du randonneur 2024 : les 22,23 et 24 mars 2024, au Centre de congrès de Lyon – Cité internationale.

E-billet : 4€

Plein tarif sur place : 5€

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, accompagnés.