Le Run in Lyon perturbe le réseau TCL ce dimanche

La ligne S1 ne circule pas ce dimanche, pendant une bonne partie de la journée, en raison du Run In Lyon. @WilliamPham

La 11e édition du Run In Lyon se déroule ce dimanche 3 octobre dans les rues de la Capitale des Gaules. Un certain nombre d’axes de la ville seront perturbés, affectant le réseau de bus TCL.

Le Run In Lyon, une course à pied dans les rues de la Capitale des Gaules, se déroule ce dimanche 3 octobre. Des restrictions de circulation sont mises en place, notamment dans les secteurs Val de Saône, Presqu'île, Gerland et au niveau du Parc de la Tête d’Or.

En conséquence, une vingtaine de lignes de bus du réseau TCL voient leur parcours restreint depuis 5 heures du matin et jusqu'à la fin de l’événement, aux environs de 17 heures. Afin de limiter la gêne occasionnée, le Sytral a annoncé dans un communiqué, renforcer la fréquence des métros A et D. La ligne A circulera toutes les 5'45 minutes (au lieu de 7 à 11 minutes) et le métro D circulera avec une fréquence de 5'15 minutes (plutôt que 6 à 9 minutes habituellement).

Retrouvez la liste des lignes de bus concernées :

C1 : ne dessert pas les arrêts de Vitton-Belges à Cité Internationale

limitée à Foch Métro C5 : déviée à partir de l’arrêt Saint-Clair Square Brosset. Terminus exceptionnel à Charpennes.

limitée à Gare de Vaise C7 : ne dessert pas les arrêts entre Bastéro - Aquarium et Jean Macé. Arrêt Lortet desservi uniquement direction Hôpitaux Sud

limitée à Jean Macé C13 : Arrêt Hôtel de Ville Louis Pradel non desservi dans les deux sens de circulation. La ligne circulera donc en 2 parties C14 : limitée à Gare de Vaise C18 : limitée à Terreaux Tobie Robatel

limitée à Condorcet 2 : prolongée jusqu’à l’arrêt Cité Edouard Herriot de la ligne 31

Les arrêts de Saint Clair Square Brosset à Cordeliers ne seront pas desservis. Terminus exceptionnel à Charpennes 15 : limitée à Perrache

limitée à Debourg 35 : limitée à Jean Macé

limitée à Chambaud de la Bruyère 70 : direction Part-Dieu : ne dessert pas l’arrêt Cité Internationale Transbordeur

limitée à St-Pierre de Vaise S6 : limitée à Terreaux Tobie Robatel

Les lignes 31, 43 et S1 ne circuleront pas.

Plus d'informations ici.