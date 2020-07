L’édition 2020 de Run In Lyon, prévue pour octobre 2020, a été annulée par ses organisateurs. Le risque que les rassemblements de plus de 5000 restent interdits à l’automne était trop grand.

Les organisateurs du célèbre festival de course à pied lyonnais ont voulu y croire. Avec la crise sanitaire, l’ouverture des inscriptions, prévue en avril, avait été repoussée plusieurs fois. Finalement, la société Amaury Sport Organisation, en charge de l’événement avec l’association lyonnaise Oxygène, a dû se résoudre à annuler les quatre courses programmées selon Le Progrès.

Les incertitudes sur l’autorisation, ou non, des rassemblements de plus de 5000 personnes à l’automne étaient trop grande. Pour rappel, l’édition 2019 de Run In Lyon avait rassemblé 30 000 coureurs. La décision a été prise pour éviter de devoir rembourser les coureurs à cause d’une annulation de dernière minute.