Avant le retour du soleil attendu cette semaine, des importants orages devraient toucher l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi 4 juillet. Météo France a placé tous les départements en vigilance jaune.

Prudence partout dans la région. Les orages font leur retour ce lundi 4 juillet dans le Rhône et dans tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que des fortes chutes de grêle ont été constatées au nord de Lyon dans la soirée de dimanche 3 juillet, du vent et des orages sont attendus en ce début de semaine entre Rhône et Saône.

Preuve en est : Météo France a placé le Rhône, la Drôme, l'Ardèche, l'Allier, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, le Cantal, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme en alerte jaune aux orages jusque dans la soirée lundi 4 juillet.

Fin de vigilance canicule au sud de la région

Tout au sud, la vigilance jaune canicule de ce week-end constatée dans la Drôme et l'Ardèche prend fin. À partir de 9 heures, lundi 4 juillet, les deux départements repassent au vert et Météo France met fin à l'alerte.