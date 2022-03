Le département du Rhône est placé en vigilance jaune "vent violent" par Météo France jusqu'à ce soir 22h.

Prudence dans le Rhône. Et aussi dans la région. Des vents violents sont attendus dans le département dans la soirée. Des rafales à plus de 50km/h par heure sont notamment attendues à Lyon.

Dans la région, les départements de l'Ain, de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche, de la Loire, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et du Cantal sont également concernés par cette vigilance.

Ce mardi matin, Lyon s'est réveillé sous un ciel jaune et orangé. Un phénomène météorologique déjà connu à trois reprises en 2021 entre Rhône et Saône. En cause : des nuages de poussière du Sahara poussés par les vents du sud jusqu'au continent européen. Le phénomène surprend, mais n'est pas vraiment rare en France ; il a même un nom : le sirocco. Les explications de Lyon Cap' ici.

