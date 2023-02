Le retour de la pluie attendu mercredi 22 février à Lyon

Environ 1 millimètres de précipitations sont attendus ce mercredi 22 février à Lyon, où les températures baissent sensiblement.

Le retour de quelques pluies est enfin attendu ce mercredi 22 février à Lyon, après 32 jours sans précipitations. Un triste record qui inquiète les météorologues, les spécialistes de l’environnement, mais aussi les agriculteurs car les nappes phréatiques n’ont pas pu se recharger cet hiver.

Seulement 1 millimètres

Ce n’est malheureusement pas les précipitations annoncées à partir de la fin de matinée à Lyon qui devraient permettre d’inverser la tendance. Selon Météo France, les cumuls de pluies attendus ne dépasseront pas 1 millimètres localement. La journée sera globalement couverte, aucune éclaircie n’étant annoncée.

Ce mercredi les températures baissent par rapport aux derniers jours, mais restent encore élevées pour la saison, plus de 4°c au-dessus des moyennes pour un mois de février. Ce matin comptez entre 8 et 10°c, cet après-midi autour de 12°c et dans la soirée environ 9°c.