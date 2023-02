Des perturbations sur l’A7, au sud de Lyon, pendant deux mois

Des travaux menés de nuit entre Saint-Fons et Ternay vont fortement perturber la circulation sur l’autoroute A7, au sud de Lyon, jusqu’à fin avril.

Les automobilistes qui ont leurs habitudes sur l’autoroute A7 en soirée vont voir leur quotidien quelque peu perturbé au cours des deux prochains mois. Du 27 février au 28 avril, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est va s’atteler aux derniers travaux de réhabilitation du terre-plein central de l’A7 entre Saint-Fons et Ternay.

Un chantier mené en deux phases, qui perturberont plus ou moins les automobilistes. Menée jusqu’au 24 mars, la première devrait être la plus gênante car elle impliquera la fermeture de l’autoroute tous les soirs de la semaine de 21 heures à 4 heures du matin entre les échangeurs de Saint-Fons et Feyzin, dans le sens Lyon-Marseille. La journée, la présence du chantier n'impliquera qu’un abaissement de la vitesse à 50 km/h.

Fin des travaux le 28 avril

La seconde partie des travaux, du 27 mars au 28 avril, sera moins impactante. Elle n’entraînera pas de fermeture de l’A7, selon la préfecture du Rhône, seulement une réduction de la chaussée la nuit et un abaissement de la vitesse à 90 km/h pendant la journée.

Ces travaux de réhabilitation visent à remplacer les glissières de sécurité du terre-plein central de l’autoroute et à minéraliser ce dernier. Il s’agit de la suite des travaux débutés en 2022 entre les échangeurs de Feyzin et Solaize. Une opération chiffrée à 6 millions d‘euros.