Le recap' des temps forts de la semaine à Lyon

Les élections législatives anticipées, une fan zone pour la demi-finale de l'Euro, la baignade dans le Rhône reportée à 2025, Pierre Sage nommé entraineur de l'OL jusqu'en 2026 et Lyon classée top 6 des villes étudiantes en France. On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine du 1ᵉʳ au 7 juillet.

Encore une bonne mobilisation pour le second tour des élections législatives anticipées

Dimanche 7 juillet, à 17 heures, le taux de participation des élections législatives est de 62,38% en Auvergne-Rhône-Alpes. Une mobilisation une nouvelle fois très largement au-dessus des chiffres de 2022. Seulement 38,22% des électeurs s'étaient déjà rendus aux urnes.

Le détail des résultats sur les différentes circonscriptions sera publié sur notre site lyoncapitale.fr

Les Lyonnais ne se baigneront pas dans le Rhône avant 2025

Pour la 3ème édition du Festival Entre Rhône et Saône, la Ville de Lyon devait expérimenter dimanche 30 juin la baignade dans le Rhône. La Ville a été contrainte d'annuler l'expérimentation en raisons des orages. Le débit important du fleuve ne permettait pas de maintenir l'expérimentation dans de bonnes conditions de sécurité.

En l'état, l'expérimentation ne devrait donc pas avoir lieu avant l'édition 2025 du Festival Entre Rhône et Saône. La Ville de Lyon a d'ailleurs profité de cette annulation pour faire un rappel : "Il est strictement interdit de se baigner dans le Rhône et la Saône". Des débris de verre et de ferrailles peuvent s'y trouver et les eaux du Rhône sont particulièrement polluées (pesticides, PFAS).

Une Fan Zone mise en place à Lyon pour la demi-finale de coupe d'Europe de Football

Le Palais des sports de Gerland accueillera la retransmission du match France-Espagne. Dès 17h le mardi 9 juillet, 10 000 supporters pourront assister à la demi-finale de l'Euro sur écran géant.

Autre bonne nouvelle pour les fans de football, l'inscription est gratuite. Pour autant, il faut s'y prendre rapidement, tant ce genre d'évènement attire les foules.

Pierre Sage reste l'entraîneur de l'OL et signe jusqu'en 2026

Pierre sage a été officiellement prolongé a annoncé l'OL dans un communiqué. Initialement arrivé en tant qu'intérimaire en novembre 2023, l'homme de quarante cinq ans sera accompagné cette saison par de nouveaux membres de staff.

Le club atteste que Pierre Sage "a réalisé un travail remarquable en redressant progressivement le club au cours d’une deuxième partie de saison exceptionnelle", ajoutant qu'il est "reconnu et apprécié pour sa profonde expertise du football, son approche tactique rigoureuse et sa sérénité".

Lyon rate de peu le top 5 des meilleures villes de France pour étudier

L’Etudiant a dévoilé son nouveau classement des meilleures villes étudiantes 2024. Cette année, la rédaction a comparé les 47 villes françaises qui accueillent plus de 8 000 étudiants. Et Lyon se retrouve à la 6e place avec une note de 85/121, ex-aequo avec Angers, Besançon et Strasbourg.

En septembre 2023, elle était classée 11e par ce même classement. On retrouve toujours en première position la ville de Montpellier.