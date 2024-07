Le nouveau classement des 47 plus grandes villes étudiantes de France place Lyon en 6e position grâce à son attractivité et son offre d'emploi.

L’Etudiant a dévoilé son nouveau classement des meilleures villes étudiantes 2024. Cette année, la rédaction a comparé les 47 villes françaises qui accueillent plus de 8 000 étudiants. Et Lyon se retrouve à la 6e place avec une note de 85/121, ex-aequo avec Angers, Besançon et Strasbourg. En septembre 2023, elle était classée 11e par ce même classement. On retrouve toujours en première position la ville de Montpellier.

Lyon, recommandée par 96% de ses étudiants

Troisième plus grande métropole de France, Lyon est surtout connue pour ses monuments, son histoire et sa gastronomie. Elle compte aujourd'hui neuf campus universitaires et près de 180 000 étudiants, soit 10% de sa population. Le classement de L'Etudiant révèle ainsi que 96% des étudiants recommandent la ville pour y faire ses études.

En détails, Lyon obtient une note de 19/20 en attractivité et 9/10 en termes d'emploi. Côté formation et vie étudiante, Lyon obtient les notes plutôt correctes de 15/20 et 22/30. L'offre culturelle et la densité de formation seraient toutefois à améliorer. Aujourd'hui, les domaines les plus représentés sont ceux du Commerce-vente-marketing, des Arts-audiovisuel-culture et le Digital-informatique-multimédia. En revanche, le cadre de vie pêche un peu puisque la ville n'est notée que 20/41 par les étudiants. Une note due en particulier à l'offre de logement qu'ils jugement peu attractive (2/10), mais aussi la santé (5/10) et la qualité de l'air (4/10). Lyon marque cependant des points pour son réseau de transports en commun (9/11).

En comparaison, Montpellier obtient une note globale de 99/121 et d'excellentes notes en matière d'attractivité, de formation et d'emploi. Le cadre de vie (33/41) et la vie étudiante (21/30) y sont également appréciés. La ville accueille aujourd'hui 17% d'étudiants mais ils sont 94% à la recommander.

