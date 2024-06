Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

La Métropole qui étend son plan pour la "propreté urbaine, la fête de la musique, la flamme olympique et l'arrêt ''Gérard Collomb". On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine du 17 au 23 juin à Lyon.

Après une expérimentation à Lyon, la Métropole étend son plan pour la "propreté urbaine"

La Métropole de Lyon et l'entreprise Citeo ont signé ce vendredi 14 juin une convention pour étendre leur lutte contre les déchets abandonnés dans l'espace public sur l'ensemble de la métropole.

Ce vendredi 14 juin, au terme du bilan d'une expérimentation débutée il y a un an pour réduire les déchets sur les quais de Saône, la Métropole de Lyon et l'entreprise Citeo ont signé une convention pour étendre le projet à l'échelle du territoire, et lutter contre les déchets abandonnés dans l'espace public.

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, et Jean Hornain, directeur général de Citeo, ont officialisé leur engagement commun : "réduire la présence des déchets d'emballages au sol sur l'ensemble de la Métropole, et faire évoluer les comportements".

Lire aussi : La préfecture du Rhône présente son plan régional santé-environnement

Fête de la musique : les scènes de chaque arrondissement de Lyon

À l'occasion de la Fête de la musique, vendredi 21 juin, Lyon Capitale fait le point sur la programmation des scènes de chaque arrondissement à Lyon.

Chaque arrondissement lyonnais à sa propre scène ce soir, à l'occasion de la Fête de la musique.

1er arrondissement de Lyon, de 17h à 23h, au Jardin des Chartreux

17h00 : DJ Mix

DJ Mix 18h00 : LHD

LHD 18h20 : Paul Azed

Paul Azed 18h40 : KAYA Rose & Trisha

KAYA Rose & Trisha 19h00 : Solantillesevents

Solantillesevents 19h30 : Dymcee

Dymcee 20h10 : Faiyna

Faiyna 20h30 : Tjo Kilti Sound

Tjo Kilti Sound 21h00 : Natta

Natta 21h45 : Blaze Up Sound

2e arrondissement de Lyon, de 17h30 à 22h, place Gailleton

Annulé "en raison des mauvaises conditions météo"

17h30 : Les Petits Solistes

Les Petits Solistes 18h45 : Second Major

Second Major 20h : Association Lyon Ongaku Club

Association Lyon Ongaku Club 20h30 : Indiattic

Indiattic 21h : Groupe Jahmen

3e arrondissement, de 17h30 à 23h, place Guichard

Quatre groupes/artistes sont sélectionnés par un jury composé de professionnel.les des musiques actuelles. Ils jouent lors d’un live pour la fête de la musique puis disposent de différents prix donnés par les membres du jury (résidence, programmation, rendez-vous conseil, etc…). Les esthétiques musicales sont extrêmement variées entre soul, rap.

4e arrondissement de Lyon, de 18h30 à 22h45, place Croix-Rousse

Les Souffleuses de vers, Clémentine Weck ainsi que Arkange deux chanteuses lyonnaises, puissantes et volcaniques.

5e arrondissement de Lyon, de 18h à 23h, place Saint-Jean

Lwada, Cousin et cousine, Mauvais Garçon, Send Me Love letters, Gazzel.

Lire aussi : Transports, météo : ce que vous devez savoir pour la Fête de la musique

6e arrondissement de Lyon, de 17h30 à minuit, place Brosset

17h30 : Chorale Notre Dame de Bellecombe

: Chorale Notre Dame de Bellecombe 18h30 : Casual Fridays

: Casual Fridays 19h45 : Association Taravana Corporation

: Association Taravana Corporation 21h00 : Feedback Cover

: Feedback Cover 22h15 : DJ Peydge

7e arrondissement de Lyon, de 18h à 22h, place Jean Jaurès

18h00 : Inès Faux

: Inès Faux 18h20 : RÆ

: RÆ 18h40 : Fanfare

: Fanfare 19h00 : Azi

: Azi 19h20 : Lini P

: Lini P 19h40 : Fanfare

: Fanfare 20h00 : Yannick sans orchestre

: Yannick sans orchestre 20h20 : Lorène Von Buffalo

: Lorène Von Buffalo 20h40 : Fanfare

8e arrondissement de Lyon 17h30 à 23h30, Parvis Maison de la Danse

17h30 : Spectacles de cirque et claquettes du Centre Social

: Spectacles de cirque et claquettes du Centre Social 18h45 : Conservatoire de Lyon ensemble de saxophones et clarinettes - annulé

: Conservatoire de Lyon ensemble de saxophones et clarinettes - annulé 20h00 : Jam session

: Jam session 22h00 : Big's Funk Orchestra

9e arrondissement de Lyon, de 12h à minuit, Parc Roquette

12h00 à 22h00 : Zion High Foundation, Skankey Tunes, The Ackee, Highly Seen, Skank'In, Diximal, Green Teddy, Mc Akro, Mydee, Iternal, Ruff n Tuff, Bono Ben et High Garden Sound System

: Zion High Foundation, Skankey Tunes, The Ackee, Highly Seen, Skank'In, Diximal, Green Teddy, Mc Akro, Mydee, Iternal, Ruff n Tuff, Bono Ben et High Garden Sound System 22h00 : Brother Culture

: Brother Culture 23h30 : Tous sur scène !

La flamme olympique est arrivée dans le Rhône

La prestigieuse flamme olympique fait étape à Neuville-sur-Saône, dans la Métropole de Lyon.

La flamme olympique est arrivée ce vendredi 21 juin à Neuville-sur-Saône, dans la Métropole de Lyon. Les amoureux de l’olympisme ne pourront pas la percevoir à Lyon, alors qu'elle fera un passage à Saint-Etienne. Grégory Doucet et sa municipalité avait refusé au début d'année de signer le chèque de 180 000 euros réclamés par l'organisateur pour le passage de la flamme olympique dans la ville. Un refus qui, à l'époque déjà avait fait polémique, les opposants à la mairie verte dénonçant l'absence de la troisième ville française dans les célébrations de la flamme olympique.

Lire aussi : Pas de flamme olympique à Lyon : la municipalité verte taxée de "sectarisme" par ses opposants

"Les Lyonnais ne t'oublieront jamais" : la station Gare de Vaise renommée en hommage à Gérard Collomb

La station de métro Gare de Vaise a été renommée en hommage à Gérard Collomb ce jeudi 20 juin.

"Grâce à cette inauguration, les Lyonnais ne t'oublieront jamais papa." Ce jeudi, responsables politiques et anonymes étaient rassemblés place de Paris dans le 9e arrondissement, berceau politique de Gérard Collomb, pour inaugurer le nouveau nom de la station de métro Gare de Vaise, auquel est désormais apposé le nom de l'ancien maire emblématique de Lyon.

Lire aussi : "Les funérailles étaient à la hauteur du personnage" : les Lyonnais disent adieu à Gérard Collomb

"Combien de samedis matins as-tu passé au marché de La Duchère ?"

Atteint d'un cancer depuis plusieurs années, Gérard Collomb a perdu la vie le 25 novembre 2023 et aurait fêté ses 77 ans ce jeudi 20 juin. La Métropole de Lyon avait décidé en décembre 2023 de donner son nom à la station de métro d'un arrondissement qu'il a façonné et arpenté. "Un lieu de passage stratégique et d'une visibilité très forte", juge Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

"Combien de samedis matins as-tu passé au marché de La Duchère ? Tu me disais : 'Clémence, c'est au contact des Lyonnais que je suis le plus heureux'", a confié sa fille Clémence Collomb. Avec cet hommage a un homme attaché "à une société égalitaire, fraternelle. Que prônerait l'union plutôt que le replis", a rappelé Anne-Laure Collomb, son souvenir "va pouvoir s'étendre, se diffuser un peu plus", a lancé le maire de Lyon, Grégory Doucet. Et d'ajouter : "C'est infiniment mérité. Nous avons une immense reconnaissance pour le leg dont il nous a fait les héritiers."