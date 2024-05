Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Mondial de hockey sur glace, listes des invités du "Dîner des sommets" de Laurent Wauquiez, accord financier de 100 millions de dollars signé par Arkema, finale de Coupe de France,... Lyon Capitale fait le point sur les infos lyonnaises marquantes de cette semaine du 20 au 26 mai.

Une attaque au couteau fait trois blessés

Ce dimanche 26 mai, en début d'après-midi, un homme a blessé trois personnes dans le métro lyonnais à la station Debourg. Les victimes, touchées à l'abdomen, ont été prises en charge par les secours. Deux d'entre elles seraient en urgence absolue, d'après Le Progrès. L'auteur des faits a été interpellé quelques minutes après l'attaque.

Lyon accueillera le Mondial de hockey sur glace en 2028

Pour la troisième fois de son histoire après 1951 et 2017, la France organisera le Mondial-2028 Elite de hockey sur glace à Paris et Lyon, a annoncé la Fédération internationale (IIHF), dans un communiqué vendredi. Il se déroulera du 12 au 28 mai à Paris-Bercy, et à Lyon à la LDLC Arena, salle ultra modulable de 16.000 places inaugurée fin 2023 et qui accueille notamment les matches de l'Asvel de Tony Parker en basket.

"Je suis très fier et heureux de la confiance que nous témoigne la grande famille du hockey, en reconnaissant notre capacité à organiser un événement d'une telle envergure", a souligné le président de la Fédération française de hockey sur glace, Pierre-Yves Gerbeau, cité dans le communiqué de la Fédération internationale.

"Dîner des sommets" : Laurent Wauquiez a 15 jours pour transmettre la liste des convives

Le tribunal administratif de Lyon a enjoint la Région Auvergne-Alpes à communiquer la liste des personnes invitées au "dîner des sommets" organisé en juin 2022. En octobre 2022, le média d'investigation Mediapart révélait que la Région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par Laurent Wauquiez, avait organisé en juin 2022 un "dîner des sommets" rassemblant environ 90 personnes pour plus de 100 000 €.

Suite à ces révélations, le groupe socialiste au conseil régional a déposé un recours, en février 2023, auprès du tribunal administratif pour obtenir des documents relatifs à l'organisation de cet évènement. Dans un communiqué de presse, les élus indiquent que le tribunal a jugé ce mercredi recevable leur requête et a enjoint la Région Auvergne-Rhône-Alpes a transmettre la listes des convives sous 15 jours. La collectivité avait indiqué à l'AFP son intention de faire appel de cette décision, ce qui s'est avéré juridiquement impossible.

Trois hôpitaux des HCL à Lyon classés parmi les meilleurs au monde

La magazine américain Newsweek a dévoilé son classement des meilleurs hôpitaux du monde dans lequel 250 établissement sont mis à l'honneur et où figurent trois hôpitaux des Hospices civils de Lyon.

L'hôpital Lyon Sud de Pierre-Bénite se hisse ainsi à la 131e place, l'hôpital Louis-Pradel situé à Bron arrive à la 157e place et l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon se classe 219e.

En France, le premier établissement lyonnais, l'hôpital Lyon Sud, arrive à la 8e place.

Pollution aux PFAS : Arkema signe un accord financier aux Etats-Unis avant de comparaître devant le tribunal judiciaire de Lyon

Selon nos confrères de France 3 Rhône-Alpes, Arkema aurait signé aux Etats-Unis un accord financier pour régler un litige de pollution aux Perfluorés (Pfas) autour d'une de ses anciennes usines du New Jersey. L'entreprise française était accusée d'être responsable de la pollution de l'environnement aux PFAS lorsqu'elle occupait l'usine chimique entre 1985 et 1990. Arkema a ainsi signé, avec le département de la protection de l'environnement du New Jersey un accord de 109 millions de dollars pour la compensation de dommages et la dépollution autour de son ancien site. L'entreprise Solvay, qui a repris le site à la fin des années 90, était également poursuivie et a accepté de payer 393 millions de dollars l'année dernière.

Coupe de France : l'OL passe à côté du titre

Les Lyonnais devront encore patienter pour rapporter la Coupe de France à la maison. Hier à Lille, les joueurs de Pierre Sage se sont inclinés face au PSG, 2 buts à 1. Les coéquipiers de Kylian Mbappé n'ont laissé que peu de place et de chance à l'OL de faire ses preuves et menaient déjà 2 à 0 à la 34e minute.

"C'était le rêve d'une vie pour moi, pour mes coéquipiers. On a donné tout ce qu'on avait aujourd'hui sur le terrain. On n'abandonnera jamais. On revient de très loin, les gens ne peuvent pas imaginer comment c'était dur", a confié Rayan Cherki après le match au micro de France 2.

À noter que l'équipe féminine s'est également inclinée face au FC Barcelone lors de la finale de Coupe d'Europe à Bilbao.

Pourra-t-on se baigner dans le Rhône à Lyon cet été ? La Ville veut l'expérimenter

Alors qu'Emmanuel Macron et Anne Hidalgo vont se baigner en juin dans la Seine et que la baignade dans le fleuve parisien est au cœur de l'actualité à quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques, à Lyon, la municipalité a annoncé ce vendredi vouloir expérimenter la baignade dans le Rhône dès cet été.

"À l’occasion du Festival entre Rhône et Saône, une 1ère expérimentation de baignade dans notre fleuve est prévue. Si les conditions météo et sanitaires sont réunies, ce test ouvrirait de nouvelles perspectives d'adaptation face aux canicules" explique Grégory Doucet sur ses réseaux sociaux.

La date du 30 juin a été retenue par la municipalité pour cette expérimentation qui devrait se faire au niveau du parc des berges, dans le 7e arrondissement, en face du quartier de la Confluence site retenu par la Ville et la Métropole "comme étant le plus approprié compte tenu de la qualité de l'eau".