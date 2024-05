Coupe de France : l'OL passe à côté du titre

Pas de Coupe de France pour les Lyonnais, qui ont été dévorés par leur adversaire parisien.

Les Lyonnais devront encore patienter pour rapporter la Coupe de France à la maison. Hier à Lille, les joueurs de Pierre Sage se sont inclinés face au PSG, 2 buts à 1. Les coéquipiers de Kylian Mbappé n'ont laissé que peu de place et de chance à l'OL de faire ses preuves et menaient déjà 2 à 0 à la 34e minute.

L'OL a sauvé l'honneur en seconde période, mais est définitivement tombé sur plus fort que lui. Après une saison en demi-teinte et une incroyable remontée au classement, les joueurs sont tout de même repartis déçus.

"C'était le rêve d'une vie pour moi, pour mes coéquipiers. On a donné tout ce qu'on avait aujourd'hui sur le terrain. On n'abandonnera jamais. On revient de très loin, les gens ne peuvent pas imaginer comment c'était dur", a confié Rayan Cherki après le match au micro de France 2.