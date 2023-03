Le président de la Métropole de Lyon condamne les violences d’ultra-droite et d’ultra-gauche 

Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon © Antoine Merlet

En ouverture du conseil de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a fermement condamné les violences commises à Lyon par les "casseurs", qu’ils soient d’ultra-droite ou d’ultra-gauche lors des manifestations contre la réforme des retraites.

Les nombreuses dégradations enregistrées à Lyon depuis l’adoption de la réforme des retraites il y a une dizaine de jours, ont fait réagir le président de la Métropole de Lyon en ouverture du conseil métropolitain ce lundi 27 mars. "Je me refuse à tolérer les violences quelles qu’elles soient. Les saccages de la mairie du 4e arrondissement de Lyon ou ceux de locaux de l’office du tourisme place Bellecour sont scandaleux", affirme Bruno Bernard.

"Black Bloc, ultra-droite, ultra-gauche, je ne leur reconnais aucune signification politique. Ce sont simplement des casseurs" Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon

"Quelles que soient les dénominations données aux casseurs, Black Bloc, ultra-droite, ultra-gauche, je ne leur reconnais aucune signification politique. Ce sont simplement des casseurs qui propagent la violence et menacent notre République" poursuit l’élu écologiste. Cette prise de position intervient alors que les manifestations syndicales et les manifestations sauvages appelées par des groupes d’extrême de gauche se sont régulièrement soldées par des affrontements avec les forces de l’ordre et la destruction de mobilier urbain ces derniers jours.

Si lui aussi demande le retrait de la réforme des retraites, qui, il l’espère sera "sanctionnée par le conseil constitutionnel", il dit se refuser à "penser, comme une partie, malheureusement de plus en plus nombreuses de la population, que la violence serait le seul moyen de se faire entendre par des gouvernements. Je me refuse à accepter comme normal le climat de violences quasi généralisé dans notre société".

Lire aussi :