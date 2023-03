Les élus affichent leur soutien à la mairie du 4e arrondissement de Lyon

Mairie du 4e au lendemain des heurts et des dégradations de vendredi 17 mars. (Photo : Nathan Chaize)

Dans la soirée de vendredi 17 mars, une "manifestation sauvage" a éclaté dans les rues de Lyon. Les militants s'en sont pris à la mairie du 4e.

Vitres brisées, bureaux saccagés, résidus d'incendie, etc... Voilà se qui a été retrouvé au matin de la "manifestation sauvage" de vendredi 17 mars. Durant la nuit, des militants appelés par des mouvements d'extrême gauche ont envahi le bâtiment entre 22h et 23h. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues sur les lieux pour repousser les manifestants et éteindre le départ de feu. Dans l'opération, une interpellation a été remontée.

#Lyon4 Je me suis rendu à la mairie pour constater les dégâts causés par des individus qui privent ainsi les habitants•es de service public au moins quelques jours.

Je rejette ces actes et toutes les formes de violences qui conduisent à la situation actuelle d'extrême tension. — rémi zinck (@RemiZinck) March 18, 2023

Les élus apportent leur soutien

Une grande majorité d'élus lyonnais se sont exprimés sur les faits. Tous ont dénoncé les agissements des militants et ont apporté leur soutien à Rémi Zinck, maire du 4e. En première ligne, Pierre Oliver, maire du 2e a proposé de transférer une partie des démarches administratives dans sa propre mairie. Aussi, il invite les autres maires d'arrondissements à en faire de même.

Scènes de desolation à Croix Rousse: incendies à la mairie du 4ème, messages violents. Merci aux forces de l’ordre et aux pompiers, honte aux casseurs et ceux qui n’arrivent pas à les dénoncer #Lyon @CNEWS @BFMTV @LCI pic.twitter.com/5QxoT3lZRs — Pierre OLIVER (@poliver69) March 17, 2023

Grégory Doucet, maire de Lyon, a lui aussi tenu a soutenir la mairie du 4e. "Aucun Lyonnais ignore qu'une mairie d'arrondissement c'est d'abord du service public de proximité", souligne-t-il sur RMC. Il a aussi exprimé sa colère vis-à-vis de ces agissements "intolérables". Une position soutenue par la députée du Rhône Marie-Charlotte Garin (EELV) : "Je regrette et condamne les débordements qui ont eu lieu [...] Le gouvernement doit retirer cette réforme, et cesser le passage en force qui attise la colère."

De l'autre côté de l'échiquier politique, Anne Brugnera, députée du Rhône (Renaissance) s'attaque au maire de Lyon : "vous prônez la désobéissance civile, vous refusez le déport actif des caméras de la Ville de Lyon, vous ne dénoncez jamais l’ultra gauche. La condamnation de la violence ne peut pas être à géométrie variable."

.@Gregorydoucet

Vous prônez la désobéissance civile

Vous refusez le déport actif des caméras de la Ville de #Lyon

Vous laissez vos élus justifier la violence

Vous ne dénoncez jamais l’ultra gauche



La condamnation de la violence ne peut pas être à géométrie variable. https://t.co/WVdgAEIoht — Anne Brugnera (@AnneBrugnera) March 18, 2023

Lire aussi : Manifestation sauvage à Lyon : l'acte 3 est annoncé