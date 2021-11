Le Premier ministre Jean Castex se déplace à Lyon vendredi 12 novembre

À l'ordre du jour, sécurité et rénovation urbaine. Jean Castex se déplacera dans plusieurs communes de la Métropole de Lyon dans la matinée du 12 novembre.

Jean Castex, premier ministre, sera présent sur la Métropole de Lyon vendredi 12 novembre. Sa visite sera composée de trois temps : au commissariat du 9e arrondissement de Lyon, à Vénissieux dans le quartier des Minguettes, et à Vaulx-en-Velin au gymnase Henri-Wallon.

Il sera également accompagné de Marlène Schiappa, Ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, de Nadia HAI, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargée de la Ville et de Nathalie ELIMAS, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de l'Éducation prioritaire.

Un mot pour la police

Au tout début de matinée, le Premier ministre rencontrera les policiers du commissariat du 9ème arrondissement de Lyon. Des membres de la brigade anti-criminalité (BAC) avaient été ciblés lundi 25 octobre au soir par des tirs dans le quartier de La Duchère. Ce sera l'occasion pour le Premier ministre d'apporter son soutien à ces agents et de faire un point sur la politique du gouvernement en matière de sécurité.

Un déplacement sous le signe de la politique de la ville

À Vénissieux, Jean Castex et les ministres qui l'accompagnent se rendront sur le plateau des Minguettes. Il est l'un des Quartier prioritaires de la ville (QPV) à Vénissieux. Les QPV sont des territoires définis par l'État, où le but est de réduire les inégalités et compenser les écarts de niveaux de vie entre ce quartier et le reste du territoire. Le 29 janvier 2021, lors d'un comité interministériel de la Ville, Jean Castex affichait l'objectif de créer dans les 400 QPV de France "une nouvelle offre de logement diversifiée, de favoriser l’essor économique et ainsi d’améliorer la qualité de vie des habitants et la cohésion sociale". Il échangera avec l’équipe pédagogique et des élèves du Lycée Jacques-Brel.

Ensuite, direction Vaulx-en-Velin. Le Premier ministre y participera au comité de suivi local de la Politique de la Ville. Il visitera le gymnase Henri-Wallon, qui devrait recevoir une aide de France Relance pour être rénové. Il déjeunera ensuite avec plusieurs habitants et associations engagés dans la médiation citoyenne, la prévention de la délinquance, la protection des jeunes ou la facilitation des relations entre les habitants et les institutions.

