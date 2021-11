Des agents de la Ville de Lyon en grève vendredi 12 novembre

L'intersyndicale de la Ville de Lyon appelle les agents à se mettre en grève pour lutter contre l'encadrement de leur droit de grève et l'allongement du temps de travail.

Ils s'étaient déjà mobilisés deux fois, la semaine du 30 août au 3 septembre, et le 30 septembre. Vendredi 12 novembre, les agents de la Ville de Lyon se mobilisent à nouveau lors d'une journée de grève. Ils se mobilisent "contre l’augmentation du temps de travail et pour le retrait de la note de service limitant le droit de grève dans les filières féminisées (crèches, écoles)."

Depuis début septembre, la Ville de Lyon a mis en place de nouvelles règles pour les grèves dans les crèches et écoles. Les agents doivent indiquer 48 heures à l'avance leur intention de faire grève. Et s'absenter seulement une ou quelques heures par jour ne sera plus possible. L'agent devra faire grève toute la journée et donc perdre une journée entière de salaire. Les syndicats dénoncent "une atteinte au droit de grève". Pour Laurent Bosetti, adjoint à la promotion des services publics, il s'agit "d'un équilibre entre les droits des usagers et les droits des salariés"

Seconde raison de leur colère : l'application de la loi du 6 août 2019 , qui allonge le temps de travail des employés de la fonction territoriale, de 1582 heures à 1607 heures. La Ville annonce déjà qu'environ 5000 agents pourront en être exemptés grâce à la reconnaissance de la pénibilité de leur métier, qu'elle affirme vouloir définir avec les syndicats.

Depuis le 6 septembre, le dialogue était rompu entre la Ville et l'intersyndicale, qui ne souhaitait pas reprendre les négociations sur l'allongement du temps de travail tant que la note sur le droit de grève n'avait pas été rompue. La CGT annonce avoir "proposé une main tendue avec une demande de négociations", que la Ville aurait rejeté.

