Visite de Castex à Lyon : à la Duchère, Doucet interpellé sur la réouverture des locaux de l'extrême-droite

En déplacement à Lyon vendredi 12 novembre, le premier ministre Jean Castex est accompagné de Grégory Doucet. Lors d'une déambulation dans les rues de la Duchère, ils ont été interpellé par un militant antifasciste. Il demande la fermeture de locaux d'extrême-droite identitaire dans le Vieux-Lyon.

Jean Castex, Premier ministre, et Grégory Doucet, maire de Lyon, ont fait le déplacement à la Duchère (9e), pour déambuler dans les rues du quartier. Au milieu de discussion avec des habitants, directeur de bibliothèque et pharmaciens, les deux hommes politiques ont été interpellés par Raphaël Arnault, porte-parole de la Jeune Garde. Cette organisation antifasciste a été créée à Lyon en 2018. Le militant a demandé au maire de Lyon la fermeture des locaux de l'extrême-droite identitaire, situés dans le Vieux Lyon.

Le bar "la Traboule" et la salle de boxe "l'Agogé" ont rouvert leurs portes en septembre 2021. Ils étaient auparavant le QG de l'association d'extrême-droite Génération Identitaire, dissoute en mars 2021 pour incitation à la haine et à la violence. Depuis septembre, ces deux locaux sont gérés par une nouvelle association "Les Remparts", qui se décrit comme un centre culturel et non plus un lieu politique. Mais le collectif "Fermons les locaux fascistes", dont fait partie la Jeune garde, s'inquiète de cette réouverture et d'une possible reconstitution de Génération Identitaire. Le collectif pointe plusieurs actes de violences de l'extrême-droite à Lyon en 2021.

Le maire de Lyon et Jean Castex ont écouté la demande de Raphaël Arnault, sans y apporter de réponse.

Lire aussi : Près de 2000 personnes manifestent contre l’extrême-droite à Lyon, reportage

Lyon, "berceau" des groupes d'ultra-droite selon la commission d'enquête (2019)

Extrême-droite à Lyon : possible reconstitution de Génération Identitaire ? Les réponses de Darmanin

Lyon : au procès des antifascistes, la politique s'invite au tribunal, reportage

Raphaël Arnault était l'invité de Lyon Capitale TV le 1er novembre, retrouvez son interview.