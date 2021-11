Le Premier ministre Jean Castex, en déplacement à Lyon, va rencontrer les habitants de la Duchère

Vendredi 12 novembre, Jean Castex est présent à Lyon accompagné de trois autres ministres. Il s'est d'abord rendu dans le commissariat du 9e arrondissement. Puis, même si ce n'était pas prévu initialement, il se rendra aussi dans le quartier de la Duchère.

Le planning est bien chargé pour le Premier Ministre Jean Castex, en visite à Lyon vendredi 12 novembre. 9e arrondissement de Lyon, puis Vénissieux, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. À toutes ces visites, le Premier ministre a rajouté une escale : il se rendra, vers 9h30, dans le quartier de la Duchère (9e). Jean Castex va déambuler dans le quartier, à la rencontre des habitants. Accompagné de Grégory Doucet, maire de Lyon, il s'est d'abord rendu à la bibliothèque de la Duchère.

Le Premier ministre s'est ensuite rendu au pied de la tour Sakharov, là où des policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) avaient été la cible de coups de feu lundi 25 octobre au soir.

Pour cette journée placée sous le signe de la sécurité, de la rénovation urbaine et de la cohésion des territoires, Le Premier ministre est accompagné de trois autres ministres. L'accompagnent : Marlène Schiappa, Ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, de Nadia HAI, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargée de la Ville et de Nathalie ELIMAS, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de l'Éducation prioritaire.