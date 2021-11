Ain : le Salon de la Gastronomie ouvre ses portes à Bourg-en-Bresse

Le parc des expositions Ainterexpo, accueille à partir de ce mercredi 10 novembre et jusqu'au dimanche 14 novembre, la 30e édition de la gastronomie à Bourg-en-Bresse.

C'est un mélange de saveurs qui saura normalement ravir les papilles gustatives aindinoises. A partir de mercredi et jusqu'à ce dimanche, Ainterexpo organise le Salon de la Gastronomie. Après une édition annulée à cause de la crise sanitaire, le festival fait peau neuve en organisant l'événement en partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat, la Chambre d’agriculture, la CCI et Saveur de l’Ain.

Les 6000 mètres carrés du salon accueilleront les 150 exposants, tous sont spécialistes dans leur domaine. Vins, gastronomie locale, française ou internationale, ce sont plus de 2000 produits régionaux qui seront présentés durant les cinq jours. Autre chiffre : les cinq restaurants ouverts jusqu'à 23 heures pourront également servir les gourmets.

Soirées musicales, ateliers cuisine, spectateurs du concours de pièces artistiques en chocolat, ou simple visite du village Japon, il devrait y en avoir pour tous les jours pendant le pont du 11 novembre, dans l'Ain.

Informations pratiques :