Le premier Café Joyeux ouvre à Lyon (vidéo)

Tout d’abord parce que ce sont plus de 750 000 personnes, en France, qui sont en situation de handicap mental, et dont à peine 0,5 % travaillent en milieu ordinaire : il ne faut surtout pas que cette crise fasse oublier les plus vulnérables. Ces personnes qui ont été trop souvent et trop longtemps mises à l’écart.

Ensuite, parce que les équipiers joyeux, avec leurs différences, sont porteurs d’espoir, capables de transmettre une joie incomparable, un enthousiasme devenu trop rare dans cette période chahutée.

" 'Joyeux' car ces personnes atteintes de handicap mental ou cognitif n'ont pas de filtre et, du coup sont dans des relations vraies, elles sont tout le temps joyeuses. " explique Maÿlis de Torcy. On vous laisse écouter.

Ouverture mardi 25 janvier de 8h30 à 19h00, sur place (29 couverts) et à emporter.