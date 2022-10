Job dating aux centres de shopping la Part-Dieu et Confluence

Les deux grands centres commerciaux lyonnais de la Part-Dieu et de Confluence accueillent un job dating géant le temps d'une journée ce mardi 11 octobre.

Avis à tous ceux qui cherchent un emploi, deux job dating géants sont organisés dans les centres de shopping Westfield la Part-Dieu et Confluence ce mardi 11 octobre à Lyon. Plusieurs dizaines d'emplois seront à pourvoir ce mardi, entre 10 et 17 heures. Les candidats devront se munir d'un CV pour passer des entretiens auprès des enseignes partenaires de l'événement. Trente magasins des centres commerciaux joueront le jeu à l'instar de Zara, H&M, Primark, des Galeries Lafayette, ou encore de Foot Locker. Les candidats qui auront séduit les employeurs pourront décrocher un CDD voire un CDI.

Apprendre à passer des entretiens

En plus des emplois à pourvoir, les demandeurs d'emploi pourront également réaliser des simulations d'entretien avec les collaborateurs d'Unibail-Rodamco-Westfield, revoir le CV et travailler sur leur image avec des agents de la maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi et la mission locale de Lyon.

Dans cette même dynamique, le centre commercial de Confluence lance ce mois-ci, les mercredis de l'atelier de l'emploi. Des événements proposés par la maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, au cœur de Confluence.