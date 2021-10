Christiane Constant a été élue première secrétaire de la fédération du Rhône du parti socialiste. Elle succède à Yann Crombecque.

Christiane Constant a été élue par les militants de la fédération du Rhône du PS ce jeudi. Conseillère municipale de Brignais, Constant succède au villeurbannais Yann Crombecque.

"Militante depuis toujours, sans atermoiements ni changement de cap, Christiane Constant a su regrouper derrière elle une force militante sur l’ensemble du nouveau Rhône et de la Métropole pour, collectivement nous amener toutes et tous vers de beaux lendemains et des victoires futures", explique le PS du Rhône dans un communiqué.