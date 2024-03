Météo : quelques averses et de la fraicheur à Lyon, jusqu'à 12°C

Tandis que les températures diminuent, un afflux de nuages pourrait provoquer des giboulées sur Lyon ce dimanche 24 mars.

Dans la continuité de la journée d'hier, nous observons une baisse conséquente des températures ce dimanche. Il fait très frais ce matin puisque le thermomètre affiche 5°C, avant de grimper à 12°C dans l'après-midi. Une fois le soleil couché, le mercure devrait rechuter à 4°C.

Météo France nous informe que le ciel lyonnais sera "partiellement couvert durant toute la matinée et une bonne partie de l'après-midi". Quelques averses, faibles ou modérées sont alors à prévoir. Le ciel s'éclaircit en fin de journée. La qualitée de l'air est moyenne selon l'indice Atmo.

Un département en vigilance jaune avalanche

Malgré le retour d'un temps froid et humide, l'arrivée du printemps et des températures plus douces ces derniers jours augmentent le risque d'importantes chutes de neige. Par conséquent, la Haute-Savoie reste placée en vigilance jaune pour les avalanches. Le ciel est dégagé et présente de belles éclaircies dans la majorité du département. Il fera jusqu'à 11°C dans l'après-midi.