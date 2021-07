Repoussée à de multiples reprises en raison de la crise sanitaire, la sortie du film Kaamelott aura finalement lieu le 21 juillet. Toutefois, il sera possible de visionner le long métrage du Lyonnais Alexandre Astier dès le 20 juillet à Lyon. En effet, au moins sept cinémas proposent des avant-premières pour les plus impatients.

La très attendue adaptation cinématographique de la série Kaamelott aura le droit à de nombreuses avant-premières à Lyon, le mardi 20 juillet. Au moins sept cinémas lyonnais proposent des séances la veille de la sortie officielle du film. Il sera ainsi possible de visionner le long métrage aux cinémas Pathé Bellecour et Vaise, au Comoedia (Lyon 7e) et aux cinémas UGC Confluences, Cité Internationale, Lyon Part-Dieu et Astoria.

Du côté des services de Pathé à Lyon, on précise que les trois séances prévues au cinéma Bellecour sont complètes, mais qu’il reste des places au Pathé situé à Vaise. Ces derniers laissent également entendre qu’une tournée de l’équipe du film dans les cinémas du groupe n’est pas au programme pour cette soirée.

Une projection en plein air dans un château

Pour les plus grands adeptes de l’univers créé par Alexandre Astier, le Château-de-Murol, dans le Puy-de-Dôme, accueillera le même jour une projection en plein air. L’occasion de s’immerger un peu plus dans le monde de Kaamelott, puisque c’est sur ce site historique du XIIIe siècle que le réalisateur lyonnais a tourné une partie de son long métrage.