Métropole de Lyon : le nom du candidat de la droite pour 2026 connu le 2 février

Les Républicains ont annoncé qu'il allait élire le 2 février prochain leur chef de file pour les prochaines élections métropolitaines de 2026.

C'est une élection qui avait un temps été repoussée, dans un contexte local compliqué pour les élus LR à la Métropole de Lyon. Le 8 janvier dernier, Gilles Gascon (LR) avait ainsi pris la tête du groupe d'opposition la Métro positive au conseil métropolitain. Il succédait à Philipe Cochet, inéligible pendant cinq ans, après avoir été condamné pour détournement de fonds publics.

Une première élection qui avait repoussé à plus tard celle concernant le chef de file des Républicains pour les prochaines élections métropolitaines de 2026. Ce mardi, la fédération LR du Rhône et de la Métropole de Lyon a indiqué que l'élection se tiendrait finalement le 2 février prochain.

Les candidats ont jusqu'au 27 janvier pour se faire connaitre

Celle-ci fera suite à une réunion de présentation du scrutin au corps électoral prévue le 22 janvier. Les candidats auront ensuite jusqu'au 27 janvier midi pour déposer leur candidature. "Ce processus de désignation, largement soutenu par nos élus, vise à choisir de manière collégiale et locale la personnalité la plus à même de porter un projet ambitieux et durable pour notre Métropole" rappelle la fédération des Républicains du Rhône. Avant de conclure : "L’unité de notre famille politique est la condition sine qua non et le gage de notre crédibilité pour porter une alternative à la gauche extrême et aux écologistes, aux responsabilités depuis 2020."

Gilles Gascon, qui a déjà avancé ses pions en vue de 2026 pourrait être opposé à Sébastien Michel, maire d'Ecully, également intéressé par la perspective des prochaines élections métropolitaines.

