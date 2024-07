Le festival de la Montgolfière en Ardèche du 5 au 7 juillet

L'Ardèche, seul département français où ne passe aucun train de voyageurs depuis 1973, promet un été rempli de surprises et d'activités.

L'Ardèche, département de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sera une destination à ajouter à sa wishlist cet été (liste de souhaits en anglais). Région reconnue pour ses paysages extraordinaires, sa gastronomie et la fameuse montgolfière, elle accueille du 5 au 7 juillet le Festival de la Montgolfière.

Annonay, capitale de la Montgolfière

Ce sont les frères Montgolfier, les créateurs de l'aérostat avec sa nacelle surmontée d'une enveloppe remplie d'air chaud, qui ont donné son nom à la montgolfière. L'aventure de la montgolfière commence le 4 juin 1783 lorsqu'elle prend son premier envol sur la place des Cordeliers, dans la ville d'Annonay. Depuis cette date, chère au cœur des locaux, est célébrée la Fête de la Montgolfière au cours de laquelle est reconstitué le vol historique du gros ballon à air chaud.

Les festivités se prolongeront cette année, avec le Festival "J'peux pas, j'ai montgolfière". Pendant les trois jours de l'évènement, il sera possible de réaliser un baptême de l'air. Le public pourra profiter de son petit-déjeuner, au lever du soleil, en regardant les envols de montgolfières depuis le parc de Déomas. Sur place, trois villages seront installés. Un premier dédié à la montgolfière avec des vols captifs, des toiles gonflées au sol et la création de mini montgolfières. Un second appelé "La Prairie d'Éole" centré sur la fabrication et l'initiation aux cerfs volants. Enfin, un village fête foraine occupera les lieux.

Lire aussi :

Ardèche, département aux mille facettes

Pendant que vous y êtes, ce sera l'occasion de découvrir cette splendide région avec les fameuses Gorges de l'Ardèche ou la Caverne du Pont d'Arc classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vos papilles seront aux anges au pays du Picodon, ce petit fromage de chèvre frais et crémeux.

L'Office de Tourisme Ardèche Grand Air ne vous laissera pas sur votre faim grâce à une saison estivale rythmée. De nombreuses visites guidées sont prévues, comme celle du domaine de Varagnes, lieu fantastique dédié à la recherche, à la création et à la transmission, fondé par Marc Seguin. Le domaine se trouve être inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1992. Il ne faut pas passer à côté du village médiéval de Boulieu-lès-Annonay, que les Compagnons du Patrimoine vous feront découvrir avec joie.

Pour les amateurs de vin, les jeudis vins seront l'occasion de participer à des dégustations de vins et de fromages du terroir à la ferme de Saint-Pierre-sur-Doux.

Enfin, une exposition à absolument faire : celle sur la zone Jacquinot. Fondée par le jésuite français Robert Jacquinot de Besange en 1937, durant la guerre sino-japonaise, cette zone à Shanghai avait pour but de protéger les civils innocents. Si le refuge a cessé d'exister en 1943, son importance historique reste largement étudiée et documentée encore aujourd'hui.