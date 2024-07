Une femme de 74 ans se fait arracher son collier en pleine rue à Caluire

Illustration police nationale. (Photo by Lou Benoist / AFP)

Un individu a été interpellé suite au vol à l'arraché d'un collier d'une femme de 74 ans rue Martin Basse à Caluire-et-Cuire ce mardi 2 juillet aux alentours de midi.

Ce mardi 2 juillet, aux alentours de midi, un homme arrachait le collier d'une femme de 74 ans rue Martin Basse, à Caluire-et-Cuire. Selon un communiqué de la police nationale, l'individu a ensuite pris la fuite, avant d'être interpellé vers 18h00. La victime a déposé plainte, et après un signalement précis de la victime et avec l'aide des caméras de surveillance de la ville, une patrouille de police a pu constater que le véhicule de l'homme était stationné avenue Poumeyrol.

Deux autres vols découverts

L'homme, âgé de 24 ans et défavorablement connu des services de police, a "immédiatement été interpellé et placé en garde à vue". La perquisition de son véhicule a également permis aux enquêteurs de découvrir plusieurs bijoux en or ainsi que 4 450 euros. La police nationale déclare que "l'enquête a permis de le confondre sur deux autres vols à l'arraché", commis en juin 2024, des faits que le jeune homme a reconnu.

Au total, cinq faits antérieurs lui étaient imputés, et "les victimes ont été contactées par les services de police afin de récupérer leurs biens". Le mis en cause est présenté ce jeudi 4 juillet au Parquet de Lyon en vue d'une comparution immédiate.

