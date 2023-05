La première adjointe en charge des finances de la Ville de Lyon, Audrey Hénocque, a été interpellée par l'opposition sur le dépassement de près de 150 millions d'euros du Plan pluriannuel d'investissement du mandat.

Le 5 mai, nos confrères de Tribune de Lyon révélaient que la majorité écologiste à la Ville de Lyon devait affronter un dépassement d'environ 147 millions d'euros des sommes et projets inscrit aux Plan pluriannuel d'investissement (PPI) du mandat. En conseil municipal ce jeudi 11 mai, le président du groupe "Pour Lyon", Yann Cucherat a interpellé la première adjointe chargée des finances, Audrey Hénocque : "Nous n'avons eu de cesse de vous alerter depuis la présentation de la PPI. Vous refusiez déjà alors de faire des choix. Des arbitrages lucides, analysés, argumentés auraient été acceptés et compris par les Lyonnais. Vous n'en avez fait aucun et présenté un PPI de 1,2 milliards d'euros."

Hausse d'impôts, promesses non tenues ?

L'élu d'opposition a ainsi regretté que la majorité ait "ignoré" les alertes, et "maintenu [sa] méthode", ajoutant : "Après avoir demandé aux habitants de cette ville de payer les frais de votre gestion imprudente en augmentant leurs impôts, il ne sera pas aisé de leur annoncez que vous ne tiendrez pas certaines de vos promesses." En préambule de sa réponse, Audrey Hénocque a assuré "rétablir quelques vérités". "On ne ralentit pas le rythme des travaux, au contraire", a lancé la première adjointe, avant de rappeler que le budget de la PPI avait atteint la somme de 1,2 milliards d'euros, notamment parce que le coût complet des opérations engagées y a été inscrit, y compris les tranches de ces dites opérations qui ne seront pas réalisées avant 2026, date de la fin de la PPI.

"Un travail d'ajustement"

"Sur ces 1,2 milliards d'euros, nous avons toujours affiché la réalisation cible d'environ 800 millions de paiements, nous ne réduisons pas cela, à la différence d'autres collectivités", a assuré Audrey Hénocque, qui confirme toutefois avoir fait "un travail d'ajustement, tout récemment pour acter les projets que nous savons ne pas pouvoir réaliser avant 2026". Une annonce qui n'est en revanche pas une surprise, dès 2021, la majorité avait annoncé qu'environ 400 millions d'euros de projets de la PPI seraient réalisés après 2026. Pour mémoire, après les révélations de nos confrères, le maire du 2e arrondissement, patron de la droite lyonnaise, Pierre Oliver, avait quant à lui regretté ne pas avoir été associé aux derniers ajustement de la PPI. "Cette dérive dans la conduite des affaires de la Ville nous inquiète", avait-il écrit dans un communiqué.