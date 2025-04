Le département du Rhône supprime une subvention de 80 000 euros à des projets de protection de l’environnement 

Le 4 avril, le département du Rhône a acté la suppression d’une subvention de 80 000 euros destinée à des projets de connaissance et de protection de l’environnement. Un "déni de démocratie" pour certaines associations.

"Déni de démocratie", "attaque" ou encore "sanction politique", la suppression par le Département du Rhône d’une subvention de 80 000 euros destinée à des projets de connaissance et de protection de l’environnement passe mal auprès des associations. Votée le 4 avril lors du conseil départemental, cette décision a été justifiée par son président Christophe Guilloteau, expliquant que ce choix intervenait après un courrier de plusieurs associations s’interrogeant sur "le bien-fondé d’un projet de port fluvial à Anse, menaçant une zone humide de 30 hectares." Et a ainsi déclaré qu’on "ne peut pas critiquer un projet d’une collectivité et continuer à travailler avec elle".

Des choix politiques qui "négligent les enjeux du dérèglement climatique"

Dans un communiqué diffusé le 10 avril, les associations France Nature Environnement (FNE), Arthropologia et LPO Auvergne-Rhône-Alpes estiment que cette décision est une "sanction politique destinée à faire taire toute voix dissidente" et que "cette attaque résonne pour nos associations comme un déni de démocratie à l’heure où il est urgent d’agir pour préserver notre environnement."

La suppression de cette aide s’apparente à un coup de massue pour ces associations, "compromettant gravement des actions concrètes en faveur de la connaissance et de la protection d’espaces naturels sensibles dont le département lui-même a besoin. Ces projets portent sur des milieux naturels essentiels dans la lutte contre le dérèglement réchauffement climatique comme les zones humides, ou sur la protection d’espèces menacées." Pour les associations, ces choix politiques "négligent les enjeux du dérèglement climatique", mais "renforce la détermination" des trois associations "à faire bloc pour défendre à leur échelle les biens communs et l’intérêt des citoyens."

