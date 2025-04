Dans un travail de mémoire, la Ville de Lyon inaugure l’esplanade du 19 mars 1962 

La Ville de Lyon a inauguré ce samedi 12 avril l’esplanade du 19 mars 1962, à l’angle du Pont de la Guillotière et du Quai Victor Augagneur, dans le 3e arrondissement de Lyon.

"L’histoire ne doit pas effacer la mémoire, mais doit la compléter." C’est par ces mots que le maire de Lyon, Grégory Doucet, a ainsi résumé l’inauguration de l’esplanade du 19 mars 1962 ce samedi 12 avril. La plaque, désormais située à l’angle du Pont de la Guillotière et du Quai Victor Augagneur, dans le 3e arrondissement, a été dévoilée en fin de matinée en présence de Louis Dreux président départemental de la Fédération nationale des Anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) du Rhône et vice-président national de la FNACA, et de Marie Sessiecq, maire du 3e arrondissement.

La Ville de Lyon a souvent affirmé sa volonté d’entretenir le devoir de mémoire. C’est donc dans ce cadre que la municipalité a fait le choix de baptiser cette esplanade en hommage au cessez-le-feu prononcé en Algérie le 12 avril 1962, mais également aux accords d’Evian signés le 18 mars de cette même année. "Ce que nous accomplissons aujourd’hui est un acte de paix et de compassion républicaine", a ainsi déclaré Grégory Doucet.

L’édile a par ailleurs annoncé qu’une place en l’honneur de Frantz Fanon, militant de la lutte anticoloniale, allait être également inaugurée dans le 1er arrondissement en juin prochain.

